Bikkelen tegen wind en regen levert Groningen Swim Challenge ruim 207.000 euro op: “Trots op alle zwemmers” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De twaalfde editie van de Groningen Swim Challenge heeft een recordbedrag aan donaties opgehaald. Carolien Fleurke van de organisatie vertelt dat donaties ook nog binnenstromen: op dit moment is er al ruim 207.000 euro opgehaald.

Carolien, het is the day after. Hoe kijken jullie als organisatie terug op de dag van gisteren?

“Het was een hele mooie dag. Maar ook een dag met uitdagingen. We hebben te maken gehad met regen en harde wind. De zwemmers moesten tegen de wind inzwemmen, waarbij ze onderweg te maken kregen met dikke regenbuien, waarbij de neerslag soms wel iets weg had van hagel. Gelukkig bleven onweersbuien ons bespaard. Ik heb onderweg echt te doen gehad met de zwemmers. Het was een flinke uitdaging, maar eenmaal in de Oosterhaven aangekomen, waar de finish was, zag je alleen maar blije gezichten. En dat was fantastisch.”

Groningen Swim Challenge

Bij de Groningen Swim Challenge wordt er geld opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. In vergelijking met eerdere edities waren er dit keer nieuwe afstanden toegevoegd. Zo konden deelnemers aan de Cityswim ook de 8 en 1 kilometer zwemmen naast de 3,8 en 2,1 kilometer. De start van de langste afstand, ongeveer vijftig kilometer, was zaterdagochtend om 04.30 uur in Lauwersoog. Een uur later gingen in Zoutkamp de deelnemers te water bij de Classic Swim. De jongste deelnemers kwamen in actie op de Junior Swim op de afstanden 500 en 750 meter.

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Hoe zijn de nieuwe afstanden bevallen?

“In totaal hadden we gisteren 267 zwemmers die in actie kwamen. De 8 kilometer begon bij de Dorkwerdersluis. Deze deelnemers zijn heel voortvarend aan de slag gegaan, want in een mum van tijd waren ze in de Oosterhaven. Er is hard gezwommen en dat is iets om alleen maar veel respect voor te hebben. De 1 kilometer startte bij Dudok. Dat is een hele mooie startlocatie die heel goed bevallen is. In de periode voorafgaand aan deze dag hebben deelnemers ook nog de overstap gemaakt. Toen ze hoorden dat er ook een 1 kilometer was, hebben verschillende zwemmers de overstap gemaakt van de 2,1 kilometer naar deze afstand omdat het hen wat beter paste.”

Denk je dat deze afstanden ook blijven?

“Dat is wel de verwachting. Ze zijn een hele mooie toevoeging. De Classic Swim is voor een deel een te grote afstand, waarbij 8 kilometer behapbaarder is. En dat geldt ook voor de 1 kilometer die in het aanbod een gat vult waarmee we deelnemers een plezier doen.”

Heeft iedereen de eindstreep ook gehaald?

“Van de 267 deelnemers hebben twee deelnemers vroegtijdig moeten afhaken. Het gaat om deelnemers aan de kortere afstanden. Op de lange afstanden zagen we dat iedereen heel erg goed getraind en goed voorbereid was. De redenen waarom de twee deelnemers het niet gehaald hebben, heeft te maken met overschatting. Bij het organiseren hebben we samengewerkt met het Havenwezen, de provincie, de politie en de Reddingsbrigade. Zij waren met veel boten op het water en hielden alle deelnemers nauwlettend in de gaten. Als het niet goed ging, kon er direct worden ingegrepen. Ook de gemeente wil ik benoemen: zij hebben afgelopen week nog heel wat fietsen uit het water gevist zodat deelnemers zich onder het wateroppervlak niet zouden bezeren.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

“Het zijn de zwemmers die het doen”

En dan is er in de avond de bekendmaking van het bedrag. Op het scherm verscheen het bedrag van 204.645 euro. Wat gaat er dan door je heen?

“Het eerste gevoel is opluchting dat alles goed is verlopen. En daarna volgt er trots. Dat ik zoveel bewondering heb voor alle zwemmers en deelnemers die zich hiervoor hebben gezet. In totaal is er door ongeveer 7.000 mensen geld gedoneerd. En dat is natuurlijk fantastisch. Als organisatie zijn wij de grootste leverancier voor het Kanker Research Fonds van het UMCG. Want dat moeten we niet vergeten: dat dit gebeurt is volledig te danken aan de zwemmers. Als organisatie maken wij het zwemmen mogelijk. Maar de zwemmers doen het. Zij gaan langs familieleden, vrienden en bekenden om zoveel mogelijk geld op te halen.”

Wat gaat er met het geld gebeuren?

“Het geld gaat in zijn geheel naar het UMCG, waarmee zeven onderzoeken en projecten worden gefinancierd. Het gaat om vijf baanbrekende onderzoeken naar onder meer schildklier-, lymfe-, borst- en baarmoederkanker. Daarnaast ondersteunen we de aanschaf van twee apparaten die de directe omgeving van een tumor beter in kaart kunnen brengen. Wanneer je nu een operatie ondergaat, worden de tumor en de randen verwijderd. Maar dit apparaat kan door middel van een speciale vloeistof bekijken wat er in de directe omgeving van de tumor gebeurt. Het zijn hele tastbare apparaten waarvan we straks kunnen zeggen dat ze er dankzij de Swim Challenge zijn gekomen.”

Gisteravond werd er een bedrag van ruim 204.000 euro gepresenteerd. Inmiddels staat de teller op ruim 207.000 euro. Hoe kan dat?

“Dat er inmiddels al zoveel geld is opgehaald, dat wist ik niet. Maar het komt omdat er nog steeds gedoneerd kan worden. Als je nu de website bezoekt, dan kun je nog een bijdrage doen. Ook de afgelopen jaren zagen we dat er in de dagen na het evenement nog volop geld wordt gedoneerd. En wat ik al zei: het maakt trots. Trots dat je met zoveel zwemmers en betrokkenen de handen ineen slaat om hier een succes van te maken.”

Komt er volgend jaar weer een editie?

“De komende periode gaan we deze editie evalueren. En dat is ook het moment om vooruit te kijken. En uiteraard gaan we voor de dertiende editie. Maar daar horen ook praktische vraagstukken bij: wanneer ga je het organiseren. In principe vindt de Groningen Swim Challenge plaats op de vierde zaterdag van augustus. Dat zou betekenen dat het volgend jaar samenvalt met Groningens Ontzet. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Dus dat onderwerp ligt voor aanstaande evaluatie op tafel en uiteraard houden we deelnemers en betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte.”