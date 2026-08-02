Bezorgscooterrijder botst tegen auto door omhooggedrukte tegel in Voermanstraat

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een scooterrijder is zondag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeluk in de Voermanstraat. De bestuurder kon ter plaatse worden behandeld aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur. “Het gaat om de bestuurder van een bezorgscooter”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “De bestuurder besloot om via het trottoir te rijden. Daar lag een stoeptegel die door een boomwortel omhoog was gedrukt. De bestuurder zag dit te laat, verloor de macht over het stuur en botste tegen een geparkeerde personenauto.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Het slachtoffer gaf aan te vermoeden dat zijn been gebroken was, maar het ambulancepersoneel kon hem al snel geruststellen dat dit niet het geval was.”

Wel had hij door de val een wond opgelopen. “Deze wond is schoongemaakt, waarbij ook omwonenden hebben geholpen. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Omdat beide voertuigen beschadigd raakten, zijn er gegevens uitgewisseld voor de verdere afhandeling door de verzekering.”