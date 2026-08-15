‘Bewolking overheerst, later lagere temperaturen en regen’

Foto: Joris van Tweel

De zomer is op zijn retour. De komende dagen overheerst de bewolking en later in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar nemen de neerslagkansen toe.

Zondag begint de dag met wat zonneschijn, maar al snel neemt de bewolking toe. In de middag is er kans op een buitje. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, later draaiend naar het noordwesten, wordt het 22 of 23 graden. De nacht naar maandag verloopt wisselend bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.

Op maandag verandert er weinig. In de ochtend laat de zon zich lokaal nog even zien, maar weldra wordt de bewolking dikker waarbij er in de middag wat neerslag kan vallen. In de avond klaart het weer wat op. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het circa 20 graden.

Dinsdag is het bewolkt en vallen er verspreid over de dag buien. Bij een matige wind uit zuidelijke richting schommelt de temperatuur dan rond de 19 of 20 graden.