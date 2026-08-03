Benefietconcert in Refajahkerk in Helpman voor oorlogsslachtoffers Oekraïne

Ruben Tolmachov dirigeert het Projectkoor Midden Groningen

Er is maar liefst 11.000 euro opgehaald met de benefietconcerten onder leiding van de Oekraïense dirigent Ruben Tolmachov. Hij speelde met het Projectkoort Midden-Groningen op drie verschillende locaties in Noord-Nederland, waaronder in de Refajahkerk in Helpman in Stad.

Het koor, bestaande uit 55 zangers, studeerde in één week tijd acht Oekraïense koorwerken in. Met de concerten hebben ze geld opgehaald voor SVOYI in Kyiv, een organisatie die protheses ontwikkelt voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Het benefietproject trok zo’n 500 bezoekers.

Lied over Kiev

Tolmachov was niet alleen dirigent van het koor, maar gaf ook een solo-optreden met zang over Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. “In de kerk was het muisstil. Velen in het publiek waren zichtbaar ontroerd: hier sprak niet alleen een musicus, maar ook een man die zijn vaderland een warm hart toedraagt”, aldus de organisatie die trots terugblikt op het benefietproject.

Twee familieleden van Tolmachov traden ook op. Zijn vrouw zong in het koor en in een solo en zijn dochter speelde een pianowerk en zong een traditioneel Oekraïens volkslied.