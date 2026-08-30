Beker: Forward en GRC houden het op remise, monsterscore bij rentree Italian Boys

Foto: Andor Heij. Forward - GRC Groningen

De tweedeklassers Forward en GRC Groningen hebben zondag met 2-2 gelijkgespeeld. Het ging om de eerste bekerwedstrijd in de poulefase.

Forward stond op sportpark Zernike bij rust met 2-0 voor, Na de pauze was GRC sterker en kwam terug. Jasper Kingma maakte de gelijkmaker. In deze poule van drie speelt GRC dinsdag thuis tegen Achilles 1894. Forward moet zaterdag naar Assen. De eerste twee gaan door naar de knock-outrondes.

In de lagere klassen gaat er maar één door. Italian Boys is na bijna 25 jaar weer teruggekeerd in de standaardklasse en gaf meteen een visitekaartje af. Op sportpark de Parrel werd met 8-0 afgerekend met Farmsum.

Opvallend was ook de grote nederlaag van Engelbert bij Veelerveen: 7-3. Woltersum verloor thuis met 5-1 van DWZ.

Groen Geel (zondag) ging thuis met 4-0 onderuit tegen Oerterp en in dezelfde poule verloor Groninger Boys in Zeijen met 2-1 van SVZ.