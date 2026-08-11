Beiaardiers eren Ede Staal met muziek op Martinitoren

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Uit de Martinitoren in de stad Groningen klinkt dinsdag op het middaguur muziek van Ede Staal. Daarmee eren de stadsbeiaardiers de zanger en dichter, omdat het dit jaar 40 jaar geleden is dat hij overleed.

Bob van der Linde bespeelt dinsdag om 12.00 uur het carillon van de Martinitoren met werk van Ede Staal, die begint met het Grönnens Laid. Komende zaterdag om 11.00 uur doet Maurits Bunt het nog eens dunnetjes over op het carillon van de Martinitoren. Naast liedjes van Ede Staal spelen de beiaardiers ook muziek die ze zelf hebben gekozen. Zo klinkt onder meer ‘Het Gras van het Noorderplantsoen’ van Suze Naanje.

De optredens zijn een initiatief van de Stichting Klokkenspel Groningen, die alle beiaardiers in de provincie vroeg om werken van Ede Staal ten gehore te brengen. De muziek van Staal wordt veertig jaar na zijn overlijden nog steeds gezongen. Volgens de stichting laat dat zien welke waarde zijn teksten en liedjes hebben voor Groningers.

Ook uit verschillende carillons in de provincie klinkt de muziek van Ede Staal deze week. Vincent Hensen-Oosterdijk speelt donderdag om 14.00 uur op de toren van de Grote Kerk van Veendam en vrijdag om 16.00 uur speelt hij op de Olle Witte in Winschoten. Zaterdag om 11.00 uur bespeelt Adolph Rots het carillon van de Nicolaïtoren van Appingedam en Henk Veldman sluit de serie zondag om 15.00 uur af op het carillon van de Hippolytuskerk in Middelstum.