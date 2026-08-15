Bakkerij Parkweg heropent binnenkort de deuren

De bakkerij aan de Parkweg, bij de ingang van het Stadspark, hoopt binnen niet al te lange tijd de deuren te heropenen. Dat meldt de onderneming op sociale media.

“Het wordt zo mooi”, schrijft het bedrijf. “Binnen en buiten zijn er mooie stappen gezet. De vloer ligt en de markiezen hangen. We kunnen niet wachten om open te gaan.”

De winkel maakte tot afgelopen voorjaar onderdeel uit van Van der Kloet-Beukeveld. In april werd bekend dat het bedrijf faillissement had aangevraagd, waarna de vestigingen aan de Parkweg en in Vinkhuizen de deuren moesten sluiten. Het bleek het zoveelste hoofdstuk in een roerige periode. In de herfst van 2023 ging Beukeveld als zelfstandige onderneming al eens bankroet, waarna het werd overgenomen door het Friese familiebedrijf Van der Kloet. Toen Van der Kloet in de zomer van 2024 zelf failliet ging, bleven de Groningse zaken nog buiten schot. Afgelopen voorjaar viel vanwege een grote schuldenlast alsnog definitief het doek.

Doorstart

De locatie aan de Parkweg heeft altijd een belangrijke buurtfunctie vervuld. Om die reden vroeg een medewerker in april aan de curator of ze nog één ochtend open mocht om afscheid te nemen van haar vaste klanten. Niet veel later werd bekend dat de zaak een doorstart zou maken. Enkele oud-medewerkers hebben de handen ineengeslagen en de winkel overgenomen.

“Op 5 mei hebben we de sleutel van de curator gekregen”, laat de bakkerij weten. “In juni is er keihard in de winkel gewerkt en in juli werd ook aan de buitenkant zichtbaar dat er wat ging veranderen.” De vertrouwde rode en gele kleuren hebben inmiddels plaatsgemaakt voor een fris wit en grijs, waarbij op de gevel in sierlijke letters ‘brood en banket’ is aangebracht.

Wanneer de vernieuwde ‘Bakkerij Parkweg’ precies de deuren opent, is nog even afwachten: “Houd ons in de gaten”, zo meldt het bedrijf.