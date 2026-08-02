Automobilist rijdt glasplaat van winkelkarrenstalling aan diggelen bij supermarkt in Vinkhuizen

De bewuste stalling bij de supermarkt. Foto: Google Maps

Een onfortuinlijke automobilist heeft zaterdag een glasplaat van een winkelkarrenstalling bij een supermarkt aan de Siersteenlaan in Vinkhuizen kapotgereden. Dat meldt wijkwebsite Wijknieuws Vinkhuizen.

Het voorval gebeurde zaterdag aan het begin van de middag. Op de parkeerplaats bij de supermarkt staat een overdekte stalling waar winkelkarretjes worden geplaatst. De zijkanten van deze stalling bestaan uit glasplaten. “Bij het manoeuvreren ging het mis”, schrijft de wijkwebsite. “De auto stond naar alle waarschijnlijkheid in zijn vooruit in plaats van in de achteruit. De geparkeerde auto reed daarbij naar voren en botste tegen het glaswerk, dat in duizenden stukjes uiteenspatte.”

Behalve op de grond lagen er ook tientallen stukjes glas op de auto. De verdere schade is beperkt gebleven. “Een medewerker van de supermarkt zag het gebeuren. De automobilist en de medewerker zijn vervolgens de supermarkt ingegaan om het een en ander te regelen voor de verzekering.”