Automobilist botst tegen boom bij Hoornseplas

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is dinsdagavond bij een verkeersongeluk op een boom gebotst op het Achterom in Eelderwolde, nabij de Hoornseplas. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De melding van het ongeluk kwam rond 19.55 uur bij de hulpdiensten binnen. Aanvankelijk werd gesproken over een mogelijke beknelling, waarop ook de brandweer van Eelde werd opgeroepen. Uiteindelijk bleek daar geen sprake van te zijn. “Naar alle waarschijnlijkheid heeft een automobilist een bocht verkeerd ingeschat en is daardoor tegen een boom gebotst”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De automobilist reed op het Achterom, een slingerweggetje langs de Hoornseplas dat vanaf de Kaapse Baan doorloopt tot aan de Groningerweg.”

Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer ter plaatse in de ambulance behandeld. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte wel flink beschadigd.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeluk.