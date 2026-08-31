Ate van der Zee per 1 september lid Raad van Toezicht Hanze

Ate van der Zee - Foto via het UMCG

Ate van der Zee wordt nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Hanze. Met zijn komst telt de Raad van Toezicht tijdelijk zeven leden.

Komende 1 januari vertrekken twee leden. Met de aanstelling van Van der Zee komende 1 september wordt vooruitgelopen op dit vertrek.

Van der Zee heeft ervaring in de zorg en de wetenschap. Hij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte onder meer als gynaecoloog-oncoloog, hoogleraar en afdelingshoofd bij het UMCG.

Sinds 2019 is Van der zee voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG. Eerder deze zomer gaf hij aan op 15 april 2027 te gaan stoppen als bestuursvoorzitter bij het UMCG.