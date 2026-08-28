Arjen Lubach praat over de grenzen van satire tijdens vrijheidslezing in Academiegebouw

Foto: Rieks Oijnhausen

Arjen Lubach sprak vrijdagochtend de 28 Augustus Rede uit in de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan het Broerplein. De televisiepresentator en schrijver rond het thema ‘De prijs der vrijheid’ vooral over de grenzen van satire.

De zaal voor de rede was volledig uitverkocht en zat daarmee bomvol. De comedian en presentator van het satirische nieuwsprogramma ‘LUBACH’ bij RTL werd bij zijn introductie omschreven als, na Abel Tasman, de beroemdste inwoner van Lutjegast.

Lubach sprak onder meer over hoe hij zelf deze grenzen opzoekt, wat wel en niet kan, wanneer iets grappig is en wanneer iemand persoonlijk wordt gekwetst. In een rede gevuld met humor besprak Lubach, onder meer met burgemeester Kamminga in de zaal, ook hoe satire tegelijk iets zegt over de mensen voor wie de grap bedoeld is en mensen die zich erdoor geraakt voelen.

De 28 Augustus Rede (ook wel bekend als de vrijheidslezing) vindt ieder jaar plaats rond Groningens Ontzet en heeft traditioneel vrijheid als onderwerp, dit jaar specifiek ‘De prijs der vrijheid’. Eerdere sprekers waren advocaat Geert-Jan Knoops (2011), politicus Job Cohen (2012), de journalisten Kysia Hekster (2013) en Mathijs Bouman (2014), Europarlementariër Marietje Schaake (2015), Commissaris der Koning Rene Paas (2016), cabaretier Freek de Jonge (2017), geopolitiek duider Rob de Wijk (2018), cultuurhistoricus Herman Pleij (2019) en Sander Schimmelpenninck (2020). James Kennedy, Amerika-deskundige en hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, hield vorig jaar de rede.