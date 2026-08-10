Anna Noorda nieuwe directeur VNO-NCW MKB Noord

Foto via VNO-NCW MKB Noord

Anna Noorda wordt per 1 september de nieuwe directeur van VNO-NCW MKB Noord, de grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van Noord-Nederland.

Noorda volgt Jellie Tiemersma op, die de functie de afgelopen acht maanden waarnam nadat Agnes Mulder Commissaris van de Koning in Drenthe werd.

Noorda (36) studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en journalistiek in Groningen. Na haar studie stapte ze over naar de technologiebranche. Noorda houdt zich onder meer bezig met zijinstroom, talentontwikkeling en diversiteit op de arbeidsmarkt. Volgens voorzitter Marcella Ensel-Boonstra brengt Noorda veel ervaring mee op het gebied van ondernemerschap, arbeidsmarkt en innovatie: “Anna combineert visie, bestuurlijke ervaring en een sterk verbindend vermogen.”

“Wat mij vooral inspireert, is de enorme hoeveelheid talent, ambitie en ondernemerszin in de drie noordelijke provincies”, vertelt Noorda na haar aanstelling. “Mijn ambitie is om samen met het team onze leden met die krachtige ondernemersmentaliteit verder te verbinden en te versterken, zodat de waarde ervan niet alleen vandaag zichtbaar is. En ook duurzaam bijdraagt aan de economische en maatschappelijke toekomst van Groningen, Fryslân en Drenthe.”