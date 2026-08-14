AH in De Wijert vanaf volgende week zondag maand dicht voor verbouwing

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De supermarkt van Albert Heijn aan de Van Lenneplaan in De Wijert sluit volgende week zondag (23 augustus) om 17.00 uur voor een grote verbouwing, die vier weken duurt.

De supermarkt, die al sinds 1967 in winkelcentrum De Wijert zit, wordt zowel voor als achter de schermen verbouwd. Na de verbouwing krijgt de winkel een nieuwe indeling met een versplein en een nieuw serviceplein met elf zelfscankassa’s. Ook krijgt de vernieuwde slijterij een andere plek in de supermarkt.

Volgens Albert Heijn blijft de winkel aan de Van Lenneplaan tot de sluiting op 23 augustus normaal bevoorraad. Vers- en diepvriesproducten die daarna overblijven, schenkt de supermarkt aan de voedselbank.

Op dinsdag 22 september om 11.00 uur gaat de winkel weer open. De eerste 250 klanten krijgen dan een gratis verspakket. Ook komt er een dj en kunnen klanten met een levensgrote Albert Heijn-hamster op de foto.