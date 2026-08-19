Afzwaaiende baas van Shell: ‘Overheid zou vergunning Gronings gasveld moeten overnemen voor noodgevallen’

Foto via Shell Nederland

De Nederlandse overheid zou de vergunning voor het gesloten Groningenveld van de NAM moeten overnemen om bij extreme weerscenario’s opnieuw gaswinning te doen om de voorraden op te vullen. Dat stelde vertrekkend Shell-topman Frans Everts (die binnenkort de baas wordt van netbeheerder TenneT) woensdagmiddag in het NPO Radio 1-programma Sven op 1.

Everts benadrukt dat de wet op dit moment duidelijk is: het Groningenveld is gesloten. De NAM gaat het veld volgens hem niet opnieuw gebruiken voor gaswinning. Toch ziet Everts een mogelijkheid voor de overheid. Die zou de vergunning van de NAM kunnen overnemen en het gasveld daarmee onder staatsbeheer kunnen brengen. Volgens Everts kan de overheid dan in extreme situaties bekijken of het nodig is om het Groningenveld opnieuw te gebruiken.

Door het sluiten van het Groningenveld is Nederland volgens Everts inmiddels een groot importland geworden van aardgas. Daarom zijn strategische gasvoorraden volgens Everts belangrijker geworden. Daarom moet Nederland nu anders gaan denken over het aanhouden van een strategische gasvoorraad, aldus Everts. Vooral de vraag speelt of Nederland de winter doorkomt. Het vullen van de gasvoorraden gebeurt nu met hoge gasprijzen. In de afgelopen jaren lagen de gasprijzen in de zomer vaak hoger dan in de winter.