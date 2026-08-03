Afvalbrengstations dinsdag eerder dicht vanwege hitte

Foto via Gemeente Groningen

De afvalbrengstations in de gemeente Groningen sluiten dinsdag 4 augustus al om 12.00 uur vanwege de verwachte hitte.

De afvalbrengstations zijn dinsdag geopend van 08.30 tot 12.00 uur. Wie afval wil wegbrengen, kan dat in de ochtend doen of op een andere dag langskomen.

Daarnaast wijst de gemeente inwoners op gratis koele binnenruimtes waar ze dinsdag terechtkunnen als het thuis te warm wordt. Deze koele ruimtes zijn onder meer te vinden in het provinciehuis aan de Sint Jansstraat 4, in wijkcentrum Trefpunt aan de Beijumerweg, buurtcentrum ’t Heerdenhoes aan de Melsemaheerden en de buurthuiskamer van het Leger des Heils aan de Dirk Huizingastraat. Deze locaties zijn open, maar hebben mogelijk wel gewijzigde openingstijden. Die staan hier op een rij.