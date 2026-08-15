Achttien ongelukken op Bornholmstraat in anderhalf jaar tijd: “Wij waarschuwen al langer”

De verkeerssituatie op de Bornholmstraat moet veiliger. Daar pleit de bedrijvenvereniging Zuidoost voor. Aanleiding is het dodelijk ongeluk dat afgelopen week plaatsvond op de kruising met de Antwerpenweg. In de afgelopen anderhalf jaar hebben er in de straat achttien verschillende ongelukken plaatsgevonden.

“Wij waarschuwen al heel lang en al heel vaak voor de onveilige verkeerssituatie op de Bornholmstraat”, vertelt voorzitter Harry Bouma van de bedrijvenvereniging Zuidoost. De bedrijvenvereniging behartigt de belangen van instellingen en bedrijven die aan de Bornholmstraat zitten.

“De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest naar de verkeersveiligheid in de gemeente. Niet voor niets verschijnt de Bornholmstraat vaak in de top tien van deze lijstjes”, zegt Bouma.

Dodelijk ongeluk

Afgelopen dinsdag vond er op de kruising met de Antwerpenweg een ernstig verkeersongeluk plaats. Een 60-jarige fietsster raakte zwaargewond bij een aanrijding met een personenauto. Een dag later werd duidelijk dat de vrouw het ongeluk niet overleefd heeft.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. “Hier doen we op dit moment nog onderzoek naar”, vertelt politiewoordvoerder Janet Oortwijn.

Veel ongelukken

Ondertussen roept het de vraag op hoe onveilig de Bornholmstraat is. De politie kan geen cijfers delen over het aantal ongelukken in de straat, omdat hun systeem niet is ingericht om deze statistieken snel zichtbaar te maken. Het P2000-netwerk, waar hulpdiensten mee gealarmeerd worden, laat wel zien wanneer er bijvoorbeeld een ambulance ingezet moest worden.

In de periode van 1 januari 2025 tot en met 13 augustus 2026 blijkt dat achttien keer een ambulance is uitgerukt naar de Bornholmstraat voor een verkeersongeluk.

Het zijn cijfers waar Bouma niet verbaasd van opkijkt. In de afgelopen jaren merkte hij hoe druk de Bornholmstraat is geworden. Daarbij komt dat door werkzaamheden aan de Boumabrug, die tot 17 augustus duren, nu extra verkeer langs de Antwerpenweg rijdt. “Toen ik afgelopen week hier fietste, zag ik de rij auto’s staan. Ik hield toen mijn hart al vast.”

Met de voorgenomen plannen van de gemeente om de Boumaboulevard in de toekomst autoluw te maken, vreest Bouma dat de huidige situatie een voorproefje zal zijn voor wat nog komen gaat. “Dit gaat straks structureel worden als er bijvoorbeeld een knip wordt gezet in de Boumaboulevard.”

Brede drukke weg

Als het gaat om oplossingen, denkt Bouma dat het plaatsen van drempels het meest haalbare is. Volgens hem nodigt de inrichting van de weg nu heel erg uit om het gaspedaal in te trappen.

Verkeerspsycholoog Dick de Waard bij de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt dat. “Op bredere wegen waar je goed zicht hebt, gaan automobilisten vaak harder rijden. En dan kom je ineens een kruising tegen en dat maakt op tijd stoppen lastig.”

Elke oplossing waarbij de snelheid van auto’s verplicht omlaag moet, zal helpen, volgens De Waard. “Je zou ook kunnen denken aan een rotonde. Het probleem is alleen dat dit kostbaar is. Ook moet je dan meer doen aan de fietsroutes.”

Vanaf de Antwerpenweg gezien zorgt de inrichting van de weg nu ook voor problemen, zegt Bouma. “Kom je met de auto vanaf de Antwerpenweg op de kruising aan, dan zijn er geen twee stroken voor links en rechtsaf. Dit stukje weg is eigenlijk te smal. Wat je ziet is dat auto’s heel erg elkaar in de gaten houden. Ondertussen heb je ook nog de fietspaden waarbij fietsers voorrang hebben, maar die zien ze niet.”

Gemeente wacht onderzoek af

De gemeente zegt voor nu nog niet voldoende informatie te hebben om inhoudelijk in te gaan op vragen. “Wel is bekend dat op dit kruispunt in de afgelopen jaren meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden, in sommige gevallen helaas met letsel tot gevolg.”

De politie doet intussen nog onderzoek naar het ongeval van afgelopen dinsdag. “Wij wachten dat onderzoek af en zullen op basis van de feiten die beschikbaar komen beoordelen of er aanleiding is voor eventuele maatregelen op deze locatie”, aldus de gemeente.

“Triest dieptepunt”

Volgens Bouma ligt er intussen al een plan om de situatie aan de kruising met de Herningweg, bij het Noorderpoort, aan te pakken. Daar bevindt zich een hoogspanningsstation. Het idee is om het fietspad daar verder naar rechts te leggen waardoor er een grotere bocht ontstaat. “Dit heeft als voordeel dat een automobilist meer zicht krijgt op het fietspad.”

Maar plannen voor de kruising met de Antwerpenweg blijven nog uit. “Wij begrijpen niet waarom er maar niets gebeurt”, zegt Bouma. “En dan nu dit ongeluk als triest dieptepunt.”