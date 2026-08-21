Aardbeving met kracht van 2,8 bij Zandeweer

Bij het dorp Zandeweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 05.50 uur een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,8 op de Schaal van Richter.

De beving vond plaats op een diepte van 3,0 kilometer. Volgens het KNMI gaat het, zoals vrijwel altijd het geval is, om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving bij Zandeweer was de krachtigste in het aardbevingsgebied van dit jaar tot nu toe. De laatste beving met een magnitude van 1 of hoger vond op 1 augustus plaats bij Veendam. In totaal waren dat er dit jaar al elf.