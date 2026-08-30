Aantal kinderen massadonor Simon blijkt hoger: minstens 199

Geen 121 kinderen maar minstens 199. Dat schrijft de uit de regio Groningen afkomstige massadonor Simon in een brief aan een groep ouders. De brief is in handen gekomen van Nieuwsuur (NOS/NTR).

Donderdag werd bekend dat de man jarenlang actief is geweest onder verschillende schuilnamen bij meerdere spermabanken, maar ook online contact zocht met wensmoeders. Aanvankelijk werd gesproken over minstens 121 kinderen.

Simon stuurde de brief zaterdagavond via een groepsapp naar zo’n 35 ouders. Uit een bijgevoegd overzicht blijkt dat er in Nederland zeker 172 kinderen uit zijn donaties zijn geboren. Daarnaast gaat het om 11 kinderen in België, 15 in Duitsland en één in een ander Europees land. Ook zou nog één vrouw zwanger zijn. In de brief laat Simon weten dat hij definitief is gestopt met het doneren van sperma.

Afgelopen week kwam het verhaal aan het licht nadat verschillende wensmoeders aan de bel trokken over de werkwijze van de man. De donor is overigens geen onbekende voor de overheid: het ministerie van Volksgezondheid wist al in de zomer van 2017 dat hij een massadonor was, maar deed daar destijds niets mee.