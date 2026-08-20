Aantal fietsongevallen Groningen fors gestegen

Het aantal fietsongevallen in de provincie Groningen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat.

Vorig jaar ging het zelfs 16 procent vaker mis dan in 2019. Vooral in de gemeente Groningen is het aantal fietsongevallen sterk toegenomen. Vorig jaar waren er in de provincie Groningen 615 fietsongevallen, dat zijn er 85 meer dan in 2019.

In de gemeenten Groningen (+50), Stadskanaal (+23) en Oldambt (+13) is het aantal ongelukken het hardst gestegen. In de Stad gaat het om 15,7 fietsongevallen per tienduizend inwoners. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als het provinciale gemiddelde van 10,2.

Vooral de opkomst van de elektrische fiets speelt een rol, zegt Bas Knopperts van Independer. “Vorig jaar was bij ruim één op de zes van de fietsongevallen (17,2 procent) een elektrische fiets betrokken. In meer dan een derde van die gevallen ging het om een fatbike. In tien jaar tijd is het aantal gewonde jongeren van 12 tot 17 jaar door een fietsongeval met 53 procent toegenomen.”

Independer heeft ook onderzocht waar in de provincie Groningen het vaakst een fietsongeval plaatsvindt. Dat blijkt het kruispunt Hoendiep – Friesestraatweg te zijn. Hier waren in vijf jaar tijd 18 ongevallen waarbij een of meerdere fietsers betrokken waren. Rond de rotonde tussen de Diamantlaan en de Siersteenlaan waren er 17 fietsongevallen. Op de plaatsen 3,4 en 5 staan de kruising Hoendiepskade – Aweg – Astraat (12 stuks), het kruispunt Boteringesingel – Boterdiep (12 stuks) en de kruising Atoomweg – Hoendiep (11 stuks).