Aanleg warmtenet Kostverloren start komende maandag

Komende maandag 24 augustus start de aanleg van de hoofdleiding van het warmtenet in Kostverloren.

Tijdens het begin van de werkzaamheden worden onder de Rembrandt van Rijnstraat leidingen aangelegd tot net voorbij het ketelhuis aan de Rembrandt van Rijnstraat 70.

In het vierde kwartaal vindt een boring plaats onder de Friesestraatweg. Ook wordt ter hoogte van de spoorwegovergang een leiding aangelegd, waarmee het warmtenet verder wordt doorgetrokken. Het ketelhuis wordt tijdens deze werkzaamheden nog niet aangesloten.

Er is nog geen planning bekend voor de aanleg van de zogeheten buurtnetten: dit zijn de kleinere buizen die naar de woningen worden gelegd.

Gevolgen werkzaamheden

De omgeving kan hinder ondervinden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld voor het parkeren en het aanbieden van huisvuil. Omwonenden ontvangen hierover een brief. De woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Ook is er geen hinder voor hulpdiensten.