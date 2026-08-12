Aanhouding na politieachtervolging door zuidelijke wijken Stad

Foto: 112 Groningen

Een politieachtervolging door het zuiden van Stad eindigde woensdagmiddag op de kruising van de Spieghelstraat en Ketwich Verschuurlaan met de aanhouding van de bestuurder.

Volgens DvhN en RTV Noord zagen agenten de automobilist opvallend en gevaarlijk rijgedrag vertonen. De bestuurder kreeg vervolgens een stopteken. De bestuurder negeerde dat, waarna de politie de achtervolging inzette.

De daaropvolgende dollemansrit ging door Helpman en andere delen van het zuiden van de stad. Op de kruising van de Spieghelstraat en Ketwich Verschuurlaan reed de politie de auto uiteindelijk klem. Daarbij ramde de politie de achtervolgde auto. De politie hield de bestuurder vervolgens aan wegens gevaarlijk rijgedrag. Waarom de bestuurder besloot te vluchten, is (nog) niet bekend.