Aangevaren Gerrit Krolbrug wordt theatervoorstelling op Noorderzon: “Wie bezit de stad?”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De aangevaren Gerrit Krolbrug is tijdens het aanstaande Noorderzon Festival onderwerp van een theatervoorstelling. Volgens schrijver Nico van der Wijk staat in het stuk een beginnend actiegroepje centraal.

Nico, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“Het stuk is een productie waar drie personen bij betrokken zijn. Naast ondergetekende zijn dat Jorrit Boonstra en Annegeerte Aandewiel. Jorrit woont in de wijk Beijum met zijn vriendin en drie kinderen. Voor hun dagelijkse bezigheden moeten ze veel naar de stad. Nu kunnen ze nog gebruikmaken van de hellingbaan, maar straks gaat deze tijdelijke brug vanwege de bouw van de nieuwe brug er een tijdje uit. Jorrit heeft meermaals aangegeven boos te zijn over hoe dit proces is verlopen.”

En zo is als het ware het zaadje geplant?

“Ik ken Jorrit al heel lang. Samen hebben wij al verschillende voorstellingen gemaakt. Op een gegeven moment zei hij: Ik wil eens een stuk maken over de Gerrit Krolbrug. Dat is natuurlijk ontzettend geschikt voor het Noorderzon Festival, dat zich in de stad afspeelt. Want dat staat ook centraal in het stuk: wie bezit de stad? Toevallig is dat ook een van de thema’s op Noorderzon. Als ik die vraag mag beantwoorden, dan zijn dat volgens mij de bewoners. Toch gebeuren er rond de Gerrit Krolbrug dingen waar veel mensen niet blij mee zijn. Het is onnavolgbaar hoe het allemaal bedacht is. Daar heb ik een stuk over geschreven. De voorstelling die we gaan presenteren is een pilot. Mocht er veel publiek op afkomen en als de reacties positief zijn, dan overwegen we om er een groter project van te maken.”

Waar gaat het stuk over?

“Het stuk duurt ongeveer twintig minuten en er zit flink wat humor in. Dat is altijd een belangrijk ingrediënt in de stukken die ik schrijf. Dan kun je je afvragen: kun je wel grappen maken over de Gerrit Krolbrug? Ja, dat kan: je kunt overal grappen over maken. In het stuk leren we twee mensen kennen die besluiten actie te voeren voor een nieuwe brug. Ze zijn ervan overtuigd dat die nieuwe brug er komt en dat hun actie zal slagen. Kortom: het is een beginnend actiegroepje. De voorstelling spelen we in een van de theatercontainers.”

Is het leuk om in zo’n container te spelen?

“Ja, juist. Het voordeel is dat publiek en spelers heel dicht op elkaar zitten. Er is geen enkele ruimte om ons te verschuilen of om trucjes te gebruiken. Platgezegd: we moeten focking ons best doen. Ook omdat we de voorstelling zes of zeven keer op een dag spelen. Het zal een uitputtingsslag worden om elke keer weer het maximale te leveren, maar we kijken er heel erg naar uit. Noorderzon is voor ons de opening van het nieuwe culturele seizoen. Het is het einde van de zomer en daarmee de ideale plek om bij te kletsen na een lange zomer. Bovendien maken de locatie en de sfeer het tot het mooiste festival van het Noorden.”

Waarbij jij het stuk hebt geschreven…

“Klopt. En wat nog wel belangrijk is om te vertellen: ik ga ook meespelen. Ik ben dol op spelen, dus daar kijk ik erg naar uit. Aanvankelijk was dat niet de bedoeling. Ik zou het stuk regisseren, maar door omstandigheden hebben we de rollen gewisseld: Jorrit gaat nu regisseren en ik ga spelen. We zijn heel benieuwd hoe de mensen gaan reageren.”

Het stuk wordt in totaal dertig keer opgevoerd en is te bekijken van donderdag 20 augustus tot en met maandag 24 augustus. Meer informatie vind je op de website van Noorderzon.

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug is gebouwd in 1936, de fietsbruggen dateren van 1993. Op 15 mei 2021 raakte de brug zwaar beschadigd na een aanvaring met een binnenvaarttanker. Fietsers en wandelaars maken momenteel gebruik van een tijdelijke brug. Bij de start van de bouw van de definitieve nieuwe brug zal deze tijdelijke voorziening verdwijnen. Fietsers en voetgangers worden dan omgeleid via de Noordzeebrug of de Oostersluisbrug.

Van der Wijk was dit weekend te gast in het radioprogramma ‘Goedemorgen Groningen’ en vertelt hoe het idee voor de voorstelling ontstond: