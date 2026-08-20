150 Transcom-werknemers uit Stad krijgen Zweedse steun

Foto: Ron Lach via Pexels

De ongeveer 150 medewerkers die werken bij Transcom aan de Leonard Springerlaan krijgen steun van de Zweedse vakbond Unionen. Samen met FNV heeft de vakbond een petitie aangeboden aan de directie van Transcom in Zweden.

Transcom wil de vestiging in Groningen sluiten. Het bedrijf wil het klantencontact bij goedkopere vestigingen in het buitenland onderbrengen. Vakbonden FNV en CNV zagen eerder al geen heil in een eindbod van Transcom voor een sociaal plan en willen dat werknemers een betere regeling krijgen.

Volgens de FNV bood Transcom een kleine vertrekvergoeding, een tekenbonus en alleen een mogelijkheid om werknemers in het buitenland te laten werken.

De petitie is door 98 procent van de Groningse werknemers ondertekend. Volgens FNV-bestuurder Izabela Muchowska is de Zweedse steun belangrijk. “Werknemers vragen geen uitzonderingspositie, maar respect, fatsoen en een eerlijke regeling”, zegt zij.