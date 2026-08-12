15 augustus Nederlands-Indië herdenking op Martinikerkhof

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Groningen staat op zaterdag 15 augustus stil bij de Nederlands-Indië herdenking. Die vindt plaats op het Martinikerkhof.

Er zijn toespraken van burgemeester Roelien Kamminga en andere sprekers, Er worden kransen gelegd en er is muziek en dans. De muziek wordt verzorgd door Rudy Lentze, Thea Visser en Dominggus. Het programma begint om 17.00 uur en wordt afgesloten met een defilé.

Bezoekers zijn na afloop welkom in de Martinikerk om elkaar te ontmoeten en na te praten met koffie, thee en Indische lekkernijen. Ook is hier een expositie over oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers te zien. Tijdens deze nazit brengt een vrouwenkoor twee liederen ten gehore die werden gezongen in een vrouwenkamp op Sumatra.

Op 15 augustus 1945 kwam voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. In Nederland was de bevrijding op 4 mei een feit, maar in Azië leefden tot 15 augustus nog honderdduizenden mensen onder het juk van de Japanse bezetting leefden.

Tijdens de bezetting scheidden de Japanners de Europese inwoners van de rest. De meeste ‘volbloed Europeanen’ werden in Japanse kampen geïnterneerd, terwijl militairen als dwangarbeiders werden ingezet. Ook de Indonesische bevolking leed zwaar onder de bezetting. Honderdduizenden mensen werden als dwangarbeiders ingezet en er waren grote hongersnoden. De oorlog kwam daar pas op 15 augustus 1945 ten einde, toen Japan capituleerde.