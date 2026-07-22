Zwemmen voor onderzoek naar kanker: ‘Ik doe het voor mijn vader’

Het is bewolkt en af en toe valt een klein buitje. Het druilerige weer houdt de zwemmers niet tegen. Er moet getraind worden voor de Groningen Swim Challenge en dus nemen ze, ook op avonden als deze, een duik in het Woldmeer in Meerstad.

De groep zwemmers staat strak in pak klaar: met de wetsuit aan, een duikbril op en de haren verpakt in een zwemmuts. Petra blaast een aantal laatste teugen in haar zwemboei. Ze zwemt dit jaar voor het eerst de acht kilometer, een nieuwe afstand van de Dorkwerdersluis naar de Oosterhaven. Ze is al sinds april aan het oefenen.

‘Warme, liefdevolle en emotionele dag’

Het is voor haar de zesde keer dat ze meedoet. Ze begon ooit, vanwege een persoonlijke reden: “Ik heb zelf een groot verlies meegemaakt: mijn vader is overleden aan longkanker.” Dat maakt de Swim Challenge een emotionele dag voor haar: “Hij is de hele dag bij me”, vertelt ze. “En langs de kant staan veel mensen. Het zijn mensen die je niet kent, maar je ziet soms aan hun blikken of spandoeken dat ze te maken hebben gehad met kanker. Dat maakt het een hele warme, liefdevolle en emotionele dag.”

Ook Heleen gaat de acht kilometer zwemmen en ook voor haar is de drijfveer het verlies van haar vader. Vier jaar geleden overleed hij aan een hersentumor. Ik vind het belangrijk dat er veel onderzoek komt, zodat mensen geen dierbaren meer hoeven te verliezen aan zulke verschrikkelijke ziektes”, vertelt ze. “Dat gun ik niemand. Ik heb er zelf ook gewoon nog heel veel last van.”

De Groningen Swim Challenge vindt dit jaar plaats op 29 augustus. Het zwemevenement bestaat uit twee onderdelen: de City Swim van 1.600 meter door de Groningse Diepen en de Groningen Swim Challenge van 33,5 kilometer die in Lauwersoog of Zoutkamp start. Met de challenge wordt, net als voorgaande jaren, geld ingezameld voor het UMCG Kanker Research Fonds.

Heleen verwacht dat ze tijdens de challenge veel aan haar vader zal denken. “Ook omdat we op het stuk, dat ik ga zwemmen, vroeger vaak samen met de boot hebben gevaren. Dat vind ik erg mooi… En ik denk dat mijn vader ook wel heel trots op mij gaat zijn.”

Meer dan 80.000 euro

Een van de drijvende krachten achter de Groningen Swim Challenge is Luuk duursma. “In de afgelopen twaalf edities samen hebben we al meer dan 1,7 miljoen euro opgehaald”, vertelt hij. “Dit jaar is ons doel 108 duizend euro. As we speak is er al meer dan 80 duizend euro ingezameld.” Het geld wordt ingezameld door de zwemmers zelf. Zij kunnen anderen vragen om hun sportieve activiteit te sponsoren. Ook kan een donatie worden gedaan aan de Groningen Swim Challenge zelf.

“Het mooie aan dit evenement vind ik dat het echt Gronings is. Al het geld gaat naar het UMCG Kanker Research Center, het komt goed terecht”, sluit Petra af.