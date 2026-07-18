Zwembad Ten Boer weer volledig open na storing in chloorpomp

Foto: zwembad De Blinkerd

Zwembad De Blinkerd in Ten Boer is weer volledig geopend. Vrijdag was het diepe gedeelte van het openluchtzwembad enige tijd dicht omdat er onvoldoende chloor in het water zat.

“Het ging specifiek om het diepe bad”, laat een woordvoerder van het zwembad weten. “Hier bleek onvoldoende chloor aanwezig te zijn, waardoor we dit bad in de ochtend uit voorzorg hebben gesloten.” Vervolgens werd er direct gezocht naar de oorzaak van het probleem. “Het bleek te gaan om een storing in de chloorpomp. Deskundigen zijn direct ter plaatse gekomen en hebben het euvel verholpen. Daardoor kon het diepe bad al snel weer open voor het publiek.”

In een zwembad wordt de waterkwaliteit voortdurend gemonitord. In de machinekamer stroomt continu een klein beetje zwembadwater langs sensoren die twee cruciale waarden meten: de zuurgraad (pH-waarde) en het chloorgehalte. Als deze waarden afwijken, sturen de sensoren een signaal naar een computer, die vervolgens de chloorpomp aanstuurt om automatisch vloeibaar chloor (natriumhypochloriet) aan het water toe te voegen. Chloor wordt toegevoegd als desinfectiemiddel om bacteriën, algen en andere micro-organismen te doden

De Blinkerd beschikt over een 25 meter-bad met duikplanken, een recreatiebad met een 35 meter lange glijbaan en een peuterbad. Het openluchtzwembad is dit weekend op zaterdag tot 17.00 uur geopend en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur.