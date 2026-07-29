Zwembad Hoogkerk langer open vanwege tropische temperaturen

Vanwege de tropische temperaturen verruimt het openluchtzwembad in Hoogkerk deze dagen de openingstijden. Bezoekers kunnen langer blijven zwemmen om verkoeling te zoeken.

Woensdag is het bad van 13.00 tot 21.00 uur geopend. Ook donderdag kan er langer gezwommen worden: de hekken sluiten dan niet om 16.00 uur, maar pas om 18.00 uur. Op het KNMI-meetstation in Eelde werd woensdag rond 14.30 uur een temperatuur van 31,4 graden gemeten. Nadat de thermometer aan het begin van de middag de 30 graden passeerde, is er officieel sprake van een tropische dag. Ook voor donderdag worden er tropische waarden verwacht.

Het openluchtzwembad in Hoogkerk dateert uit 1935. Na een tijdelijke sluiting vanwege een scheur in het bassin ging het bad in 2023 weer open. Tegenwoordig wordt het zwembad gerund door een grote groep vrijwilligers en trekt het jaarlijks duizenden bezoekers.