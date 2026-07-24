Zorgen PRO en Student & Stad over PFAS in Groninger bodem en wateren

Sloot, foto Andor Heij

De fracties van PRO en Student en Stad in de gemeenteraad willen van het gemeentebestuur weten hoe het staat met het bodemonderzoek naar PFAS.

PFAS is een chemische stof die moeilijk afbreekbaar is en een risico is voor de gezondheid. De Unie van Waterschappen wil al een tijd een verbod op het gebruik van PFAS. Volgens de twee waterschappen die in Groningen actief zijn, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, is ook in de Groninger bodem en wateren PFAS aangetroffen.

“Iedereen heeft recht op schone grond, schoon water en schone lucht,” zegt raadslid Leonore van der Heide van PRO. “Het raakt mensen als ze horen dat er PFAS in onze bodem en ons water zit, of dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat PFAS is aangetroffen in moedermelk. Dan komt het ineens heel dichtbij. Dat zijn zorgen die je niet zomaar kunt wegwuiven. Juist daarom vind ik dat de gemeente inwoners serieus moet meenemen in de uitkomsten van het onderzoek. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de grond waarop zij wonen, spelen en tuinieren veilig is en dat de gemeente er alles aan doet om hun gezondheid en leefomgeving te beschermen.”

“PFAS houdt zich niet aan gemeentegrenzen,” aldus Ivar Kuper van Student & Stad. “Juist daarom moeten we als grootste gemeente van de provincie onze verantwoordelijkheid nemen en samen optrekken met de waterschappen, andere gemeenten en het Rijk. We hebben maar één bodem en één watersysteem, daar moeten we zuinig op zijn. Als we nu niet in actie komen, schuiven we de gevolgen door naar volgende generaties. Dat mogen we simpelweg niet laten gebeuren.”