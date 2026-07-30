Zorgen bij PVV, PvhN en Stadspartij over intimidatie en drugsoverlast in binnenstad

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De PVV Groningen, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen stellen schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur over aanhoudende drugsproblematiek en intimidatie op straat op meerdere plekken in de binnenstad.

De drie oppositiepartijen zien een trend van onveiligheid op straat door bijvoorbeeld drugshandel en rondlopende drugsverslaafden. Het zou volgens hen niet alleen gaan om recente incidenten rond de Spilsluizen en het Martinikerkhof, maar ook over de Westerhaven.

RTV Noord meldde dat ondernemers van de Westerhaven zich al jarenlang onveilig voelen door drugsdealers, verslaafden en andere personen die voor overlast zorgen. Zo kiest een horecaondernemer ervoor om ’s avonds alleen eten en drinken te verkopen via het raam. Andere ondernemers voelen zich genoodzaakt om eigen personeel trainingen te geven om hen weerbaarder te maken in onveilige situaties.

“Dat is de wereld op zijn kop”, zegt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Niet ondernemers, maar de overheid moet zorgen voor een veilige openbare ruimte.”

De drie partijen vragen welke aanvullende maatregelen het college gaat treffen om de drugsproblematiek aan te pakken. Ook roepen zij het college op om alle vormen van overlast in de binnenstad integraal aan te pakken.