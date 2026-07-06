Zorg-Zangers brengen herinneringen tot leven

Muziek doet soms meer dan woorden. Een bekend liedje kan herinneringen oproepen, emoties losmaken en zorgen voor contact, ook wanneer praten steeds moeilijker wordt. Dat is precies waar de eerste gediplomeerde Zorg-Zangers van Groningen zich dagelijks voor inzetten.

Koen Jongsma en Sira Baars zijn de eerste gediplomeerde Zorg-Zangers van Groningen en aangesloten bij Zingen in de Zorg. Deze organisatie leidt zangers op om muziek in te zetten als ondersteuning voor mensen met een kwetsbaar brein. In de OOG Ochtendshow vertelden zij hoe zij met hun zangsessies, zowel thuis als in zorginstellingen, mensen met dementie en andere hersenaandoeningen helpen om weer verbinding te maken met zichzelf en hun omgeving.

Zingen maakt contact

Muziek blijft vaak veel langer in het geheugen dan gesproken taal. Een bekend lied kan ervoor zorgen dat iemand weer spontaan begint mee te zingen of herinneringen deelt die even daarvoor nog onbereikbaar leken.

Tijdens iedere zangsessie stemmen Koen en Sira de muziek af op de levensgeschiedenis en persoonlijke voorkeuren van de deelnemer. Daardoor ontstaat een ontspannen sfeer waarin mensen zich gezien en gehoord voelen. De Zorg-Zangers verzorgen zowel individuele sessies als groepsbijeenkomsten, de zogenoemde Zing-Cirkels. De methodiek waarmee zij werken is ontwikkeld door voormalig operazangeres Maartje de Lint en krijgt steeds meer nationale en internationale aandacht.

Meer dan alleen muziek

De positieve effecten van samen zingen gaan verder dan alleen het muzikale moment. Zingen kan het brein activeren, het geheugen stimuleren en gevoelens van spanning of somberheid verminderen. Daarnaast brengt het mensen met elkaar in contact en zorgt het voor waardevolle momenten van plezier en herkenning.

Ook voor mantelzorgers betekenen de sessies veel. Even staat niet de zorg centraal, maar het samen beleven van een mooi moment. Volgens Koen en Sira levert dat vaak ontroerende en waardevolle herinneringen op.

Iedereen blijft meedoen

Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het thema van de editie in 2026 is ‘Ik blijf meedoen’. Volgens de Zorg-Zangers sluit hun werk daar naadloos op aan. Door samen te zingen kunnen mensen met dementie actief betrokken blijven bij hun omgeving en verbinding blijven ervaren met anderen.

Koen en Sira hopen dat steeds meer mensen in Groningen ontdekken welke positieve invloed muziek kan hebben wanneer het brein kwetsbaar wordt en dat deze vorm van ondersteuning voor meer mensen toegankelijk wordt. Meer informatie over de Zorg-Zangers is hier te vinden.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures