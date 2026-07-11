‘Zondag veel zon, komende week tropische temperaturen’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het wordt de komende week volop zomer. De zon krijgt steeds meer ruimte en in de tweede helft van de week stijgt het kwik naar tropische waarden.

Zondag begint de dag nog met wat bewolking, maar gaandeweg de ochtend krijgt de zon steeds meer ruimte. In de middag is het zonnig bij een temperatuur van zo’n 23 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden. Later op de dag en in de avond neemt de bewolking weer wat toe, al blijft het overal droog. In de nacht naar maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij een minimumtemperatuur van rond de 15 graden. In de late nacht of vroege ochtend kan er her en der wat mist ontstaan.

Maandag belooft een zomerdag te worden. Hoewel er af en toe wat wolkenvelden overtrekken, krijgt de zon alle ruimte. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten stijgt de temperatuur naar 25 of 26 graden.

Op dinsdag verandert er weinig aan dit weerbeeld. De zon laat zich geregeld zien en bij een noordoostelijke bries wordt het opnieuw zo’n 25 graden. Vanaf woensdag schakelt de zomer een versnelling hoger: de dag verloopt vrijwel zonovergoten en het kwik schiet omhoog naar 27 of 28 graden. Op donderdag wordt het nog wat warmer: onder een strakblauwe hemel wordt het dan tropisch warm met temperaturen van 30 of 31 graden.