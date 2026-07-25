‘Zondag kans op een bui, komende week tropisch warm’

Foto: Joris van Tweel

De zomerwarmte keert komende week terug. Op woensdag wordt het met 32 graden al tropisch warm.

Op zondag vallen er verspreid over de dag buien. Het is bewolkt en bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 20 of 21 graden. Tijdens de buien is er ook een donderklap mogelijk. Later in de middag en in de avond kan de zon zich even laten zien. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt waarbij het droog blijft. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden.

Maandag gaat droog verlopen. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden. Vanaf dinsdag wordt het hoogzomer. Met overtrekkende wolkenvelden wordt het 25 of 26 graden. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Op woensdag krijgt de zon meer ruimte en wordt het ook warmer: 31 of 32 graden.