‘Zondag bewolkt en kans op een bui, ook komende dagen bewolkt’

Foto: Joris van Tweel

Zonovergoten dagen hoeven we in de eerste week van de zomervakantie voor scholieren niet te verwachten. De bewolking overheerst waarbij de temperaturen vaak rond de 20 graden ligt.

Zondag begint de dag met een mix van wolken en af en toe een sprankje zon. Aan het einde van de ochtend en in de loop van de middag neemt de kans op een aantal buien toe; een trend die zich ook in de avond doorzet. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het zo’n 20 of 21 graden. In de nacht naar maandag blijft het wisselend bewolkt en koelt het af naar ongeveer 15 graden.

Ook op maandag heeft de bewolking de overhand. De zon krijgt maar moeizaam de ruimte en er blijft gedurende de dag kans op een lokaal buitje. De wind draait naar het westen en het kwik blijft steken op 20 tot 21 graden.

Op dinsdag verandert er weinig aan dit weersbeeld. Het blijft overwegend bewolkt met af en toe een glimp van de zon, gevolgd door een enkele bui in de middag. Met 21 of 22 graden voelt het wel net een fractie warmer aan.