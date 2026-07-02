Zondag 13e editie van wielerklassieker Haren – Haren

05-04-2017: Wielrennen: Healthy Ageing Tour: GrijpskerkGRIJPSKERK (NED) wielrennen; Ellen van Dijk

Jalt de Haan, de nieuwe gebiedswethouder van Haren, geeft komende zondag het startsein voor de dertiende editie van de wielerklassieker over 150 kilometer tussen het Groningse en het Duitse Haren.

Het startschot klinkt om 8.30 uur op het Raadhuisplein in het centrum van Haren. De deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 50, 100 of 150 kilometer. De 50 kilometer is toegankelijk voor iedereen: jong en oud, valide en mindervalide. De routes van 100 en 150 kilometer voeren dwars door het Hondsruggebied, een geologisch en cultuurhistorisch bijzonder landschap dat in 2013 is uitgeroepen tot UNESCO Geopark.

De tocht verbindt Haren in Groningen met Haren in Duitsland en staat bekend om de afwisselende route, de ongedwongen sfeer en de uitstekende verzorging onderweg.