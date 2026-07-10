Zon pakt komend weekend steeds meer de hoofdrol, temperatuur volgende week langzaam naar tropische waardes

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich dit weekend steeds vaker zien en het wordt zomers warm. Volgende week stijgt de temperatuur verder, met mogelijk tropische waarden rond 30 graden op donderdag.

Zaterdagochtend drijft er eerst nog wat bewolking over, waarna de zon snel de hoofdrol pakt. Het kwik loopt op naar 25 of 26 graden en de wind uit het oosten tot noordoosten is zwak of matig.

In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar rond de 15 graden, waarna zondagochtend begint met wat bewolking. Opnieuw wordt dat gevolgd door zonnig weer, waarbij een naar matig toenemende noordenwind het kwik begrenst op een graad of 23/24.

Ook maandag is het zonnig bij 25 graden. Dinsdag en woensdag wordt het 25/27 graden en blijft het zonovergoten. Donderdag loopt het kwik verder op naar waarden rond de tropische 30 graden, waarna op vrijdag weer een paar regen- en onweersbuien de hitte gaan verdrijven. De temperatuurverwachting is dan nog onzeker.