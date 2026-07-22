‘Zomerstad op z’n Frans’ trekt volop publiek naar Westerhaven: “Het is net Place du Tertre in Parijs”

Zomerstad kon op veel belangstelling rekenen. Foto: eigen foto

De eerste editie van ‘Zomerstad op z’n Frans’ die afgelopen zondag op de Westerhaven plaatsvond, heeft meer bezoekers getrokken dan verwacht. Dat zegt Fokko Schepel van de winkeliersvereniging. Hij geeft aan dat het evenement ook de komende zondagen nog op het programma staat.

Fokko, hoe is het afgelopen zondag gegaan?

“We waren van tevoren een beetje somber. Na weken van fraai en soms erg warm zomerweer was het afgelopen zondag verre van zomers. Toch bleken onze zorgen uiteindelijk onterecht. Het was drukker in vergelijking met de eerste editie van vorig jaar. Direct nadat we begonnen waren, stroomden de mensen toe. Klaarblijkelijk hebben onze berichtjes op sociale media, maar ook de aandacht die we in de media mochten krijgen, hun werk gedaan. En wat ook erg leuk was: de dag werd geopend door de honorair consul van Frankrijk in Groningen, Marie-Lou Gregoire.”

Ik kan me van vorig jaar herinneren dat de edities veel positieve reacties opleverden. Speelt dat ook mee, dat mensen dit wellicht in hun eigen omgeving verteld hebben?

“Absoluut. Vorig jaar zijn er veel mensen geweest die met een grote glimlach het gebied weer verlieten. Dat heeft absoluut zijn werk gedaan. We hebben dat bijvoorbeeld ook gemerkt bij de voorbereidingen op dit seizoen. ‘Zomerstad op z’n Frans’ bestaat onder andere uit verschillende kraampjes. We hadden geen enkele moeite om mensen te vinden die met hun waren op deze plekken wilden staan. Sterker nog: we hebben zelfs een wachtlijst. En we zagen dit ook terug op sociale media. Mensen refereerden aan vorig jaar dat het zo leuk was.”

Kunst, cultuur en Franse sferen

Voor de mensen die het gemist hebben: wat is ‘Zomerstad op z’n Frans’?

“‘Zomerstad op z’n Frans’ vindt deze zomer op vier zondagen plaats. Het is een combinatie van kunst, cultuur, muziek en ongedwongen gezelligheid. Je kunt slenteren langs de kraampjes waar van alles verkocht wordt, er was afgelopen zondag een band die jazzmuziek speelde, er was een poppenkast en er waren kunstenaars die op straat aan het schilderen waren. De naam van het evenement zegt het al: we halen als het ware een beetje Frankrijk naar Groningen. In Franse stadjes heb je van die pittoreske pleintjes waar ook van alles gebeurt op het gebied van muziek, cultuur en kunst. Dat zetten wij ook neer, waarbij het publiek onbelemmerd en relaxed kan rondzwerven.”

Welke reacties kregen jullie van het publiek?

“De gezellige en positieve sfeer werden genoemd. Het is heel gemoedelijk en leuk. Eén van de onderdelen die flink wat belangstelling trok, waren de schilders op straat. Elke keer staat er een thema centraal. Afgelopen zondag werd er samengewerkt met kapsalon Crazy Kappers. Iemand die geknipt werd, stond als het ware model voor de schilders. In zo’n kappersstoel moet je toch wel een beetje stilzitten, en zo werd dit een prachtig tafereel. Binnenkort staan de fatbikes centraal. Die zorgen ook hier op de Westerhaven voor overlast. Maar wat hebben we nu gedaan? We hebben iemand bereid gevonden die met zo’n fatbike wil poseren, waarna de schilders hier een mooi portret van maken. Als publiek kun je dit hele proces, hoe zo’n schilderij gemaakt wordt, bekijken en volgen; je kunt zo over de schouders meekijken.”

Zijn deze schilderijen vervolgens ook ergens te bezichtigen?

“Nee. De mensen die de schilderijen maken, doen dit vanuit Noorderateliers. Zij verzorgen opleidingen en cursussen om mensen op te leiden tot schilder en de deelnemers doen met deze opdracht ervaring op. Dus als je vraagt: is dit werk te zien in een atelier? Nee. Maar het zou misschien wel mogelijk zijn dat deze werken verkocht worden.”

Tour de France

Vorig jaar was het thema ook Frans. Overwegen jullie ook om bij komende edities een ander land centraal te stellen?

“Wat wij neerzetten heeft een heel hoog ‘Place du Tertre in Parijs’-gehalte. Daarom past het Franse thema heel goed en tevens zorgt dit voor herkenbaarheid. Aan de andere kant: wat je zegt doet mij denken aan de ‘Landenweek’. De laatste editie hiervan werd twintig jaar geleden in de stad gehouden. In kraampjes en winkels in de stad werden tijdens dit evenement goederen en producten uit een betreffend land verkocht. Helaas is dat er niet meer. Ik weet niet waarom het verdwenen is, want eigenlijk zou zoiets wel een hele mooie toevoeging zijn. Ook voor kinderen zou het heel educatief kunnen zijn, ook omdat je aan dit concept nieuwe onderdelen toe kunt voegen. Mochten hier ideeën voor zijn: wij staan overal open voor.”

Als je het over Frankrijk hebt, mist er in het programma wel één ding: de Tour de France, die in deze tijd van het jaar onlosmakelijk verbonden is met het land…

“Ik had het over het Place du Tertre; je gaat mij niet horen zeggen dat de Westerhaven de Champs-Élysées is, haha. Ik denk dat ons plein ook wat te klein is om als finishlocatie te dienen. Maar nu je het zegt: het zou wel geweldig zijn om als startplek te dienen. Stel dat de Tour de France eens naar Groningen komt! Dit jaar zijn ze gestart in Barcelona, en Groningen is eerder al eens startplek geweest van de Giro d’Italia. Dus het zou kunnen. Waarom niet?”

Tot slot: wat zijn de plannen voor de toekomst?

“Wat nog wel heel leuk is om te vertellen, is dat er dit jaar ook een vijfde editie van ons programma plaatsvindt. En dat is tijdens Groningens Ontzet op 28 augustus. Tijdens die dag zal er van 10.00 tot 18.00 uur ook een ‘Zomerstad op z’n Frans’ plaatsvinden. En qua toekomst: we hopen volgend jaar wat uit te kunnen breiden. Dat is ook noodgedwongen. De bedoeling is dat er de komende maanden eindelijk werk gemaakt zal worden van het vergroenen van de Westerhaven. Dat betekent dat we iets minder ruimte krijgen op het plein zelf. Daardoor zouden we het heel mooi vinden om wat uit te breiden in de richting van de Museumbrug, zodat dat gedeelte ook onderdeel wordt van het programma.”

‘Zomerstad op z’n Frans’ vindt ook de komende drie zondagen plaats van 12.30 tot 17.00 uur.

Verslaggever Willem Poppes maakte een reportage over het onderwerp: