Zomerstad Groningen sluit woensdag af met groot eindfeest op de Grote Markt

Bij de editie van 2025 werd er uitgepakt met zeepbellen. Foto: Rieks Oijnhausen

Hoewel de zomervakantie nog lang niet voorbij is, wordt Zomerstad Groningen woensdag 29 juli afgesloten met een groot eindfeest op de Grote Markt. Onderdeel van het eindfeest is een parade.

“De allerlaatste dag van Zomerstad eindigen we op de Grote Markt met een mix van sport en knutselen”, laat de organisatie weten. “Zo is het mogelijk om op een BMX-fiets trucjes te leren. Afgelopen weekend waren dergelijke fietsen ook te zien op de Grote Markt tijdens de Red Bull District Ride.” Tijdens dit evenement haalden internationale deelnemers duizelingwekkende stunts uit. “Daarnaast is er de mogelijkheid om uit te rusten en te kijken naar de ‘kleine poppetjes’-voorstelling.”

Parade

De organisatie vertelt verder: “Doorlopend is er de optie om aan je eigen voertuig of outfit te knutselen en deze aan het publiek te laten zien bij één van de parades.” De parades beginnen om 14.00, 15.00 en 16.30 uur. De eerste ‘kleine poppetjes’-voorstelling begint om 12.30 uur. Daarnaast is het op de laatste dag van Zomerstad mogelijk om een bezoek te brengen aan Club Ocean41. “Tussen 14.00 en 16.00 uur kun je dansen in een echte club en kun je zien waar al die studenten en volwassenen heen gaan in de avond.” Normaal gesproken zijn dergelijke uitgaansgelegenheden niet toegankelijk voor inwoners die nog niet de volwassen leeftijd hebben bereikt.

Onvergetelijke zomer voor kinderen die niet op vakantie kunnen

Zomerstad begon op 11 juli, toen er op de Nieuwe Markt workshops werden aangeboden waarbij je kon dansen en kon deelnemen aan ‘bucket drumming’. Een dag later waren er op de Grote Markt en Vismarkt tientallen springkussens te vinden. Zomerstad Groningen bestaat inmiddels zo’n tien jaar. Het doel van het evenement is om er een onvergetelijke zomer van te maken voor kinderen die tijdens de vakantie niet weggaan. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden.