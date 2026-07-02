Zomerse Speelfestivals vanaf maandag van start

In tien Groningse wijken kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar tijdens de zomervakantie meedoen aan de Speelfestivals. De aftrap vindt op maandag 6 juli plaats bij Buurt- en Speeltuinvereniging Paddepoel.

Wethouder Carine Bloemhoff verricht samen met de kinderen van de buurt het startsein. Tijdens de festivals kunnen kinderen meedoen aan een afwisselend programma met sport- en spelactiviteiten, creatieve workshops en gezamenlijke buurtactiviteiten. De organisatie is in handen van de Speeltuincentrale, in samenwerking met buurt- en speeltuinverenigingen en wijkorganisaties.

Ook FC Groningen in de Maatschappij is aanwezig bij de Speelfestivals. In iedere wijk verzorgen trainers van de FC op de maandag een voetbaltraining voor de deelnemende kinderen. Naast de tientallen vrijwilligers is een belangrijke rol weggelegd voor de Speelambassadeurs. Dat zijn jongeren tussen de 14 en 25 jaar die zich inzetten als begeleider.

De speelfestivals zijn gratis toegankelijk. Ze worden mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en diverse maatschappelijke fondsen. Informatie over de tien festivals is te vinden op de website www.speeltuincentrale.nl .