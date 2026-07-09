Zomerconcerten in Pelstergasthuiskerk

foto: Denise Overkleeft

De Pelstergasthuiskerk is deze maand het decor van een aantal orgelconcerten. De concerten worden gegeven door verschillende orgelspelers. Zij spelen op het aanwezige Schnitger-orgel in de kerk, afkomstig uit 1672.



Afgelopen zaterdag was het de beurt aan stadsorganist Tymen Jan Bronda en Robert Koolstra. Op 11 juli speelt de Nieuw-Zeelandse Rebecca Lee. Zij won een jaar geleden nog het International Schnitger Orgelconcours in Alkmaar.

Op 18 juli kunnen liefhebbers luisteren naar Janny de Vries. Voor regelmatige bezoekers van de Pelstergasthuiskerk is zij geen vreemde. De Vries is namelijk al sinds 1991 de organiste van de kerk. 25 juli zal de Italiaanse Pietro Paganini de reeks zomerconcerten afsluiten.

Gratis

De concerten zijn gratis te bezoeken. De organisten spelen op de desbetreffende data van 13.30 uur tot 14.00 uur.