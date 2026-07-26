Zombies nemen Haren over in nieuwe game van Groninger Justin (29): “Vanaf maandag te spelen”

The Left Behind / Extrude

Een computerspel dat zich afspeelt in Haren en waarbij het dorp is overgenomen door zombies. Het zijn de ingrediënten van de game ‘The Left Behind’, die vanaf maandag 27 juli te spelen is op het gameplatform Steam. Het spel is ontwikkeld door de 29-jarige Groninger Justin Jager.

Justin, hoe kom je bij Haren terecht als locatie?

“Zelf woon ik in de stad en voor het spel was ik op zoek naar een Groningse omgeving. Ik had er voor kunnen kiezen om de stad Groningen na te maken, maar dat was een gigantische uitdaging geweest vanwege het enorme aantal gebouwen. Uiteindelijk heb ik gekeken wat er vlakbij de stad ligt en zo ben ik in Haren terechtgekomen. Het is eigenlijk de perfecte locatie, omdat het dorp een mooie overgang vormt van een dorpse naar een landschappelijke omgeving. Dat bood mij de mogelijkheid om veel variatie te tonen.”

Wat is precies het doel van het spel?

“Het doel is dat je als speler zo lang mogelijk probeert te overleven in verschillende spelmodi. Je kunt het spel solo spelen, maar ook samen met je vrienden. Als speler volg je een verhaal dat een paar uur duurt. Je loopt door de omgeving en voert ondertussen allerlei missies uit. Ondertussen probeer je te ontdekken wat zich er precies heeft afgespeeld: waarom hebben zombies het dorp overgenomen?”

Als je het spel gaat spelen, wat ga je dan herkennen?

“Het dorp is niet één-op-één nagemaakt; je kunt zeggen dat de game voor een groot deel geïnspireerd is op Haren. Een aantal plekken is wel exact nagebouwd, zoals de Lutborgsweg en de Burchtweg, maar ook begraafplaats De Eshof. De bekende poort van die begraafplaats zie je heel duidelijk terug in het spel.”

Hoe heb je dit gemaakt? Ben je zelf naar Haren gegaan?

“Ik heb verschillende technieken gebruikt. Zo maakte ik gebruik van beschikbare data via Google Maps, maar ik ben zelf ook gaan rondkijken in het dorp om ik heb referenties verzameld. Overigens zit niet alleen Haren in het spel: er zitten ook locaties uit Veendam in, waar ik ben opgegroeid. Zo heb ik mijn oude middelbare school, het Ubbo Emmius dat in 2019 sloot, volledig uit mijn herinnering nagebouwd. En ook zwembad Tropiqua zit erin.”

Waar komt je fascinatie voor zombies vandaan?

“Eerlijk gezegd begon de ontwikkeling vanuit een andere gedachte. De vraag die ik mezelf stelde was: hoe ziet de wereld eruit als er geen mensen meer leven? Die verlaten sfeer was voor mij de echte aanleiding om de game te maken. De zombies zijn er pas in een later stadium aan toegevoegd.”

Hoe lang ben je bezig geweest met de ontwikkeling?

“Ik heb hier drie jaar aan gewerkt. Twaalf jaar geleden volgde ik de opleiding Game Design aan het Alfa-college en daarna werkte ik een tijdje voor een game-ontwikkelaar in Drenthe. Tegenwoordig werk ik als stedenbouwkundige en heb ik een eigen bedrijf, maar games bleven kriebelen. Drie jaar geleden trok ik de stoute schoenen aan en ben ik begonnen met ontwerpen. Het is geweldig dat de game nu echt verschijnt.”

Heb je een hele krachtige computer nodig om het te kunnen spelen?

“Dat valt reuze mee. Als je een gemiddelde pc hebt die geschikt is voor games, dan moet het lukken. Je hebt in ieder geval geen supersonisch apparaat nodig.”

Waar ben je uiteindelijk het meest trots op?

“Ik vind het verhaal dat in de game verteld wordt toch wel het absolute hoogtepunt. Ik heb bijvoorbeeld een professionele stemacteur ingehuurd om het verhaal in te spreken. Diegene heeft heel erg zijn best gedaan om de juiste sfeer en emotie neer te zetten.”

Jager was zaterdag te gast in het radioprogramma ‘Haren Doet’. Luister hier het gesprek terug:

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Bekijk hier een demo van het spel: