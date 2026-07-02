Zinn en Patrimonium ontwikkelen woonzorgconcept in Zuiderflat

Foto: Joris van Tweel

Zorgorganisatie ZINN en Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben een nieuw huurcontract ondertekend voor een deel van de Zuiderflat in De Wijert.

ZINN gaat verkennen hoe een nieuw woonzorgconcept vorm kan krijgen. De zorgorganisatie wil twee verdiepingen van de Zuiderflat benutten als plek om te verkennen hoe (tijdelijk) wonen voor mensen met een lichte zorgvraag anders georganiseerd kan worden. Niet vanuit de klassieke woonzorgvormen, maar met meer nadruk op zelfstandigheid, eigen regie en ondersteuning dichtbij.

Bas Krajenbrink van Patrimonium: “Samen met ZINN werken we aan een toekomstbestendige invulling die aansluit bij hoe ouderen vandaag en morgen willen wonen en samenleven.” de concrete invulling en plannen van het samenwerkingstraject worden de komende tijd verder uitgewerkt.