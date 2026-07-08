Zie jij de Japanse duizendknoop ergens in Groningen? De provincie wil het graag weten

De Japanse duizendknoop - Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen roept inwoners op om waarnemingen van de Japanse duizendknoop en verwante soorten te melden. De plant, een zogenaamde ‘invasieve exoot’, komt steeds vaker voor en kan schade veroorzaken aan natuur, wegen en gebouwen.

Een invasieve exoot is een plant die hier van nature niet voorkomt en zich snel verspreidt. Ook de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizendknoop zorgen voor vergelijkbare problemen. De plant groeit snel, is moeilijk te verwijderen en verdringt andere planten. De sterke wortels kunnen schade veroorzaken aan funderingen, wegen en leidingen. Ook kan de waarde van huizen dalen als de plant in de buurt groeit.

De plant is te herkennen aan holle stengels die lijken op bamboe, vaak met rode vlekjes, grote hartvormige bladeren en witte bloemen in augustus en september. De duizendknoop verspreidt zich via kleine stukjes wortel of stengel. Zelfs een klein stukje kan uitgroeien tot een nieuwe plant.

De provincie Groningen probeert verdere verspreiding van de duizendknoop te beperken. Omdat de plant al op veel plekken voorkomt, richt de provincie zich op beheersing en het voorkomen van verspreiding vanaf provinciale terreinen. Ook deelt de provincie kennis over de bestrijding met gemeenten en andere organisaties.

Inwoners die de plant zien, kunnen dit melden via deze website. Mensen die de plant in hun tuin hebben, krijgen het advies voorzichtig te werk te gaan en geen plantresten achter te laten. Op deze website staat wat tuinierders wel en niet moeten doen.