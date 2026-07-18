Zeker honderd gemeenten verbieden vuurwerk tijdens jaarwisseling, Groningen heeft nog geen besluit genomen

In zeker honderd Nederlandse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling definitief geen vuurwerk worden afgestoken, ook niet door verenigingen. De gemeente Groningen heeft nog geen besluit genomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) heeft eerder wel laten weten te vrezen dat het landelijke vuurwerkverbod door de huidige ontheffingsregels onuitvoerbaar wordt.

De onzekerheid komt voort uit de nieuwe Wet Veilige Jaarwisseling, die consumentenvuurwerk verbiedt maar gemeenten de ruimte geeft om ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Tijdens een recent raadsdebat uitte Kamminga al haar zorgen over deze regeling, waarbij groepen burgers maximaal 200 kilo vuurwerk mogen inkopen. De zorgen van de burgemeester sluiten aan bij de kritiek die de Raad van State heeft op de wet: omdat buurtbewoners heel eenvoudig een vereniging kunnen oprichten om alsnog vuurwerk in te slaan, blijft er van het oorspronkelijke vuurwerkverbod weinig over. Bovendien hoeft een aanvrager geen binding te hebben met de gemeente.

Kamminga liet aan de raad weten in afwachting te zijn van duidelijker richtlijnen vanuit het Rijk. “Als ik één wijk toestemming geef, moet ik wel heel goede argumenten hebben om het in een andere wijk te weigeren. Ik hoop snel antwoord te krijgen, want het vuurwerkverbod gaat wel gewoon in”, aldus de burgemeester, die destijds al waarschuwde voor een ‘ingewikkelde puzzel’ voor de politie en boa’s.

Geen vuurwerk

Uit een landelijke rondgang van het Algemeen Dagblad en regionale kranten blijkt nu dat 99 gemeenten de deur voor vuurwerk volledig dichthouden: zij geven aan dat ze te weinig tijd hebben om aanvragen te beoordelen en dat er ook te weinig politieagenten en boa’s zijn om het te handhaven. Uit het onderzoek onder ruim driehonderd gemeenten blijkt dat vooral steden zoals Amsterdam, Breda, Delft en Zwolle niemand ontheffing geven. Ook in regio’s zoals Twente, Limburg en Zeeland kiezen gemeenten voor een algeheel verbod.

Een klein deel van de onderzochte gemeenten houdt de deur wel op een kier, maar kiest voor een terughoudend beleid met bijvoorbeeld maximaal één ontheffing per dorpskern. Wat verder opvalt uit het onderzoek is dat er in gemeenten boven de lijn Zwolle nog geen besluiten zijn genomen over het verlenen van ontheffingen. In Eemsdelta, Stadskanaal, Tynaarlo en Assen hebben gemeenten laten weten mogelijk toestemming te geven voor het afsteken van vuurwerk.

Aftelshow

In Groningen is de knoop over de vuurwerkontheffingen nog niet doorgehakt, maar vaststaat dat er komende jaarwisseling geen grootschalig, door de gemeente gefinancierd visueel spektakel in de binnenstad komt. Een poging van Student & Stad om 150.000 euro uit te trekken voor een professionele licht- of droneshow haalde onlangs geen meerderheid in de gemeenteraad. Het college ontraadde het plan omdat een hoogwaardige show wegens torenhoge productie- en beveiligingskosten al snel tussen de 300.000 en 500.000 euro kost. Daarnaast is de overtuiging dat zo’n centraal feest de overlast in de wijken niet vermindert. Wel houdt het college de deur open voor ondernemers die zelf iets willen opzetten.