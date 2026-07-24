Zeecontainers Noorderzon keren terug aan Lelysingel

Foto: Niels Krelis Meijer. Zeecontainers Noorderzon.

De zeecontainers van het Noorderzonfestival keren terug op hun vertrouwde plek aan de Lelysingel in het Noorderplantsoen.

Het gaat om negen containers waar diverse voorstellingen van zo’n 20 tot 30 minuten in te zien zijn. Halverwege het festival wisselt het complete containerprogramma.

Van 20 t/m 24 augustus zijn onder meer DWAAS, Nik Rajšek, Schout bij Nacht, Het Kanaal, Ellemieke Meijers, Tante Hans en Nico van der Wijk, Annegeerte Aandewiel en Jorrit Boonstra te zien.

Vanaf 25 augustus nemen onder anderen Douwe Dijkstra, Zahra Lfil, De Noorderlingen, Arno Verbruggen, Huis Orlando en Comedy Club Wicked het over. Daarnaast zijn gedurende het hele festival de digitale kunstprojecten van Grand Theatre x WERC en het muzikale programma van Zeevonk Records te bezoeken.

Het complete programma van Noorderzon is hier te zien.