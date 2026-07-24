Zaterdag zomers; na een dipje van twee dagen volgen tropische dagen

Foto: Joris van Tweel

Zaterdag wordt het 25 of 26 graden met veel zon, al trekt er ook wel enige dunne bewolking over. De westenwind is matig, windkracht 3 tot 4 en het blijft droog. In de nacht 17 graden en toenemende bewolking, aldus weerman Johan Kamphuis.

Zondag passeert een storing met wolken en nu en dan regen. In de loop van de dag zou het hier en daar zelfs tot een stevige bui kunnen komen met daarbij een kleine kans op een donderklap. Tussen de grijzigheid en nattigheid door kan het even opklaren. Het wordt 21 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 3.

Maandag beginnen we de dag grijs met nog een laatste buitje maar eindigt het met flink wat zon. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige noordwestenwind, kracht 3.

Daarna wordt het hoogzomer met vanaf dinsdag zonnig en zeer warm tot tropisch weer. Dinsdag wordt het 28 en woensdag en donderdag 30 tot 32 graden bij een zwakke wind uit het westen tot zuidwesten. In de nacht koelt het nog aardig af, zo tussen de 12 en 15 graden.