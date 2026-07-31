Zaterdag nog een lokale bui, daarna weer volop zomerse warmte

Foto: Joris van Tweel

Na een zaterdag met geregeld zon en lokaal een bui, loopt de temperatuur de komende dagen flink op. Zondag wordt het al zomers warm en begin volgende week stijgt het kwik naar 30 graden of meer. Dinsdag neemt later op de dag de kans op een onweersbui toe.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag zijn er perioden met zon. Wel ontstaan er stapelwolken en valt er lokaal een bui. Het wordt 22 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

In de nacht naar zondag daalt het kwik naar rond de 11 graden. Zondag overdag zijn er zonnige perioden en wordt het warm tot zeer warm bij 25 tot 27 graden. Er waait een zwakke of matige noordoostenwind.

Maandag wordt het 28 tot 30 graden en dinsdag kan het kwik zelfs pieken tot iets boven de tropische 30 graden en neemt later de kans op een onweersbui toe. Ook daarna blijft de zomer in het zadel, al doet de temperatuur weer een stap terug naar 22 tot 24 graden. Vaak is het droog en de zon schijnt regelmatig.