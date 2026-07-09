Zondag dertig springkussens op Grote Markt en Vismarkt

Foto: Rieks Oijnhausen

Kinderen die tijdens de zomervakantie (nog) niet de stad uit zijn hoeven zich komend weekend niet te vervelen.

Zomerstad organiseert zondag, samen met Feestverhuur Groningen, het festival ‘Groningen On Air’ op de Grote Markt en Vismarkt. Er staan zo’n dertig springkussens in alle soorten en maten; van kleine kussens tot stormbanen. Kinderen kunnen zich ook laten schminken of zich laten voorzien van glitter tattoos. Het festijn duurt van 12.00 tot 17.00 uur en is helemaal gratis.

De dag word geopend bij de container, compleet met champagne ranja. Daarna is het tijd om te springen. Feestverhuur Groningen levert de attracties en zorgt ook voor het toezicht.

En dag eerder, zaterdag dus, is er van alles te doen op de Nieuwe Markt. Daar kan vanaf 12.00 uur doorlopend worden geknutseld bij de knutselkeet. Ook zijn er diverse workshops, zoals TikTok dans, bucket drumming en stoelendans. Ook ouders mogen meedoen.