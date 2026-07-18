Woningbrand aan Petrus Campersingel snel onder controle

Foto: Albert van den Berg

In een woning aan de Petrus Campersingel heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding kwam rond 19.10 uur binnen bij de meldkamer, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De brand woedde op de begane grond van het pand”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “We hadden het vuur snel onder controle, maar desondanks is er wel materiële schade ontstaan. Wat er precies in brand heeft gestaan, is onbekend.”

Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. De oorzaak van de brand is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.