“Woensdag wisselend bewolkt en een bui, komend weekend 25 graden”

Foto: Joris van Tweel

De zomer doet het na de tropische temperaturen van afgelopen week deze dagen wat rustiger aan. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt komend weekend de temperatuur weer op waarbij het 25 graden kan worden.

“Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kan er een enkele bui vallen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar donderdag is het vrij helder en koelt het af naar 13 graden.”

“Donderdag houdt een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten de temperatuur op een graad of 21. Verder is het wisselend bewolkt met vooral in de ochtend lokaal een bui. Vrijdag verandert er weinig al blijft het dan weer droog.”

“Tijdens het weekend loopt het kwik zaterdag met flink wat zon op naar 23 tot 25 graden. Of die temperatuurstijging zondag doorzet? Lees het op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar de OOG Ochtendshow op OOG Radio voor het weerpraatje.”