‘Woensdag veel zon, op donderdag toenemende bewolking’

Foto: Joris van Tweel

De zomer doet qua temperatuur de komende dagen een stapje terug. Waar het woensdag nog zomers warm is, ligt de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 21 graden. Wel krijgt de zon de komende tijd veel ruimte.

Woensdag verloopt zonovergoten. Hoewel er aan het begin van de middag lokaal wat vriendelijke stapelwolken kunnen ontstaan, blijft het overal droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het 25 of 26 graden. In de nacht naar donderdag is het wisselend bewolkt en koelt het af tot zo’n 17 graden.

Donderdag overheerst overdag de bewolking, al laat de zon zich af en toe even zien. In de avonduren kan er een bui vallen. De wind is zwak en waait uit noordoostelijke richting, bij een temperatuur die oploopt tot 25 graden.

Op vrijdag krijgt de zon weer alle ruimte. Wel is het met 22 of 23 graden net iets minder warm dan de dagen ervoor. Richting het weekend zet de temperatuurdaling door: op zaterdag is het wisselend bewolkt en blijft het kwik steken rond de 20 of 21 graden.